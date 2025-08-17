Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Shaman и Мизулина находятся в базе «Миротворца»

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина находятся в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Личная информация о Shaman появилась на сайте «Миротворца» в марте 2023 года, за концерты в Крыму и Донбассе. Владельцы ресурса обвиняют артиста в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.

Мизулина оказалась на «Миротворце» также в 2023 году. Главе Лиги безопасного интернета приписывают те же обвинения и якобы «пропаганду войны».

В феврале Служба безопасности Украины заочно предъявила Shaman обвинения в признании правомерными действий России.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше