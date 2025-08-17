Певец Shaman и Мизулина находятся в базе «Миротворца»

Личная информация о Shaman появилась на сайте «Миротворца» в марте 2023 года, за концерты в Крыму и Донбассе. Владельцы ресурса обвиняют артиста в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.
Мизулина оказалась на «Миротворце» также в 2023 году. Главе Лиги безопасного интернета приписывают те же обвинения и якобы «пропаганду войны».
В феврале Служба безопасности Украины заочно предъявила Shaman обвинения в признании правомерными действий России.
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.