Обломки БПЛА повредили ЛЭП на железнодорожной станции под Воронежем

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», — написал он в своем Telegram-канале.
