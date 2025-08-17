Ричмонд
Обломки БПЛА повредили ЛЭП на железнодорожной станции под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в Воронежской области, вызванного падением обломков БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», — написал он в своем Telegram-канале.

