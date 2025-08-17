Гусев: Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА ВСУ

В одном из муниципальных образований при падении обломков пострадал железнодорожный монтёр. Мужчина доставлен в районную больницу. Кроме того, произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка, где работают пожарные расчёты. В ещё одном населённом пункте ликвидируют возгорание газовой трубы.
Была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции, что вызвало задержку движения поездов. Специалисты готовятся восстановить линию электропередачи.
А ранее Александр Гусев сообщил, что в ряде квартир жилого дома в Воронеже было повреждено остекление из-за падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.