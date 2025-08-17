Гусев: при атаке БПЛА пострадал монтёр пути железнодорожной станции

Монтёр пути железнодорожной станции получил травмы в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Воронежской области, проинформировал Александр Гусев.
Он уточнил, что пострадавший госпитализирован.
«По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу», — написал губернатор в Telegram.
По словам Гусева, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ повреждения получила ЛЭП на железнодорожной станции. В результате задержано движение нескольких составов.
«В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчёты. Ещё в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы», — говорится в публикации.
Ранее Гусев заявил, что в Воронеже при падении обломков БПЛА Вооружённых сил Украины повреждены несколько квартир.