Shaman и Мизулину объявили угрозой безопасности на Украине

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью, как утверждают его владельцы, публикации персональных данных лиц, которые, по их мнению, могут быть причастны к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины. За последние годы в базу попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым и Донбасс или высказывавшие позиции, вызывающие негативную реакцию авторов ресурса.