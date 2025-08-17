Shaman и Мизулину объявили угрозой безопасности на Украине

Shamanа внесли в базу данных «Миротворца»*
Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попали на сайт «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Пару считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.
Личные данные Shaman были добавлены весной 2023 года. Причиной стала его концертная деятельность в Крыму и Донбассе, а также поддержка специальной военной операции России. Екатерину Мизулину также внесли в базу в 2023 году с аналогичной формулировкой. Авторы сайта обвиняют ее в «пропаганде войны».
В феврале 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Shaman обвинения в публичном признании законности действий России. В отношении Мизулиной подобных заявлений не поступало.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью, как утверждают его владельцы, публикации персональных данных лиц, которые, по их мнению, могут быть причастны к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины. За последние годы в базу попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым и Донбасс или высказывавшие позиции, вызывающие негативную реакцию авторов ресурса.
Также недавно в перечень «Миротворца» попала певица и исполнительница песни «Царица» Анна Асти. Причиной ее внесения назвали нарушения законодательства Украины.
*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ.