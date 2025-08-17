4-летняя девочка пострадала в ДТП в Ангарске

Вечером 16 августа в одном из дворов квартала Л города Ангарска произошло ДТП, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Об этом КП-Иркутск рассказывают в госавтоинспекции Иркутской области.
— По предварительным данным установлено, что 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Nissan X-Trail», двигалась по дворовой территории, когда 4-летний ребёнок выбежал на проезжую часть, — рассказывают в полиции.
Девочка получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
Госавтоинспекция Ангарска напоминает родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей. Важно ежедневно напоминать детям о правилах поведения на улице, контролировать их прогулки и держать за руку при переходе дороги.