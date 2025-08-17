В Белгородской и Воронежской областях ранены люди: карта ударов БПЛА за 17 августа

Над территорией Воронежской области было сбито более шести БПЛА ВСУ, сообщил Гусев.
Над территорией Воронежской области была отражена атака украинских беспилотников. В результате было повреждено остекление квартир. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
Также сообщается о сбитых дронах над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей. Помимо этого введен режим беспилотной опасности в Республике Татарстан, в Республике Мордовия, а также в Липецкой области. Карта атак БПЛА на 17 августа — в материале URA.RU.
Воронежская область.
В Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже заработала тревога в Острогожском и Лискинском районах Воронежа и поступило сообщение о сбитых беспилотниках. Об этом писал губернатор региона Гусев.
По его словам, над регионом было сбито больше пяти вражеских беспилотников. В результате падения обломков повреждена ЛЭП на железнодорожной станции. Монтер, работавший на месте происшествия, получил ранение и был госпитализирован в больницу. Также сообщается о возгораниях магазина, вещевого рынка и газовой трубы. На месте работают пожарные.
Белгородская область.
Над Белгородской областью за ночь было сбито два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также сообщается, что в результате атаки БПЛА пострадала женщина. Она была доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Курская область.
Над территорией Курской области уничтожен один беспилотник ВСУ. Это следует из сообщения Минобороны РФ.
Орловская область.
Над территорией Орловской области был сбит один БПЛА. Об этом также уведомили в военном министерстве.
Республика Татарстан.
В Республике Татарстан введен режим «Беспилотная опасность». Информацию предоставило МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — указано в сообщении ведомства.
Липецкая область.
Также объявлен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” по Липецкой области», — заявил Артамонов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Пензенская область.
Кроме того, режим «Беспилотная опасность» введен и в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
Республика Мордовия.
Режим беспилотной опасности введен и в Республике Мордовия. Данная информация была опубликована правительством республики.