В Белгородской и Воронежской областях ранены люди: карта ударов БПЛА за 17 августа

По его словам, над регионом было сбито больше пяти вражеских беспилотников. В результате падения обломков повреждена ЛЭП на железнодорожной станции. Монтер, работавший на месте происшествия, получил ранение и был госпитализирован в больницу. Также сообщается о возгораниях магазина, вещевого рынка и газовой трубы. На месте работают пожарные.