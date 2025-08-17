Ричмонд
В Бурятии мужчина выстрелил в посетителя магазина из пневмата

В Улан-Удэ мужчина дважды выстрелил из пневматического пистолета в посетителя магазина, с которым поссорился. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Пострадавший госпитализирован.

Источник: Life.ru

Место стычки. Видео © Telegram / Babr Mash.

Инцидент произошёл вечером в микрорайоне Шишковка. Во время конфликта между покупателями возникла потасовка, в ходе которой один из участников применил пневматический пистолет и скрылся с места событий.

«В настоящее время сотрудниками полиции мужчина 1982 года рождения задержан. Пневматический пистолет полицейскими изъят», — говорится в сообщении.

А ранее в Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял водителя из пневматического пистолета на КАД и скрылся. 37-летний водитель Toyota Liteace заявил, что во время дорожного конфликта неизвестный на Citroen произвёл выстрел, разбивший боковое стекло его автомобиля. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.