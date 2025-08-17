Кореняко: в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода введены ограничения

В нескольких аэропортах страны введен план «Ковер».
В российских аэропортах Казани и Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Аэропорты: Казань, Нижний Новгород (Стригино) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко. О введении ограничений он сообщил в своем telegram-канале. Он уточнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Ранее губернатор Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников. Из-за повреждения ЛЭП на ж/д станции в результате падения обломков БПЛА движение нескольких поездов задержано, передает RT.