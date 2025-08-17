Омская медсестра решила стать брокером и отдала мошенникам 2 млн

В прокуратуре Омской области рассказали об очередном случае дистанционного мошенничества. Медсестра одной из омских больниц решила стать брокером и подзаработать на инвестициях, а в итоге отдала мошенникам все.
Началась история обмана с того, что женщина нашла подходящий сайт и заполнила анкету. Вскоре с ней связался куратор. Под его руководством девушка вложила в брокерские операции незначительную сумму, и как водится, получила солидную, с учетом незначительного размера инвестиций, прибыль. Так жертва заглотила наживку — поверила обещаниям мошенников о баснословных барышах от больших вложений и отдала им 2,3 млн рублей.
Уже на следующий день аферисты перестали выходить на связь. Несостоявшийся брокер поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По данным прокуратуры, в текущем году в Омской области зарегистрировано уже 3 363 дистанционного мошенничества, общий ущерб составил более 1 млрд рублей.
Прокуратура рекомендует не соглашаться на предложения об инвестировании, которые поступают от незнакомых лиц, проверять информацию о брокере, инвестиционной площадке и помнить, что сведения о легальных участниках рынка содержатся на сайте Банка России.