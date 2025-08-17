Омская медсестра решила стать брокером и отдала мошенникам 2 млн

Началась история обмана с того, что женщина нашла подходящий сайт и заполнила анкету. Вскоре с ней связался куратор. Под его руководством девушка вложила в брокерские операции незначительную сумму, и как водится, получила солидную, с учетом незначительного размера инвестиций, прибыль. Так жертва заглотила наживку — поверила обещаниям мошенников о баснословных барышах от больших вложений и отдала им 2,3 млн рублей.