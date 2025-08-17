Ричмонд
Гусев сообщил о восстановлении движения поездов в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Движение нескольких поездов восстановлено после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Движение поездов также восстановлено», — написал он.

Ранее Гусев сообщал, что движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.

Губернатор добавил, что было ликвидировано возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области.

