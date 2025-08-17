Гусев сообщил о восстановлении движения поездов в Воронежской области

«Движение поездов также восстановлено», — написал он.
Ранее Гусев сообщал, что движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.
Губернатор добавил, что было ликвидировано возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области.
