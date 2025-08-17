ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор.
Сбит беспилотник над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник», — заявил Анохин в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет, а на месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее в Смоленской области уже фиксировались подобные инциденты: 10 августа силы ПВО также сбили 1 беспилотник, тогда также обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.