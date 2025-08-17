В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

В воскресенье Росавиация объявила о введении в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
«Аэропорт Нижний Новгород (“Стригино”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил представитель Росавиации.