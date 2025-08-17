Ричмонд
Два человека погибли в ДТП в Акмолинской области, есть пострадавшие

Проводится досудебное расследование.

На 277-м километре автодороги Астана — Петропавловск, между Кокшетау и Щучинском, произошло ДТП с участием автомобилей Kia K5 и Volkswagen Passat, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По данным ведомства, водитель и один из пассажиров Volkswagen Passat скончались на месте происшествия.

«Трое пассажиров и водитель автомобиля Kia K5 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что для предотвращения подобных трагедий водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспорта.