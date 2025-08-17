Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили французских наемников на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили группу французских наемников, которая находилась в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом заявил оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба.

Иностранных наемников вычислили по шевронам, заявил военный.

Российские военные уничтожили группу французских наемников, которая находилась в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом заявил оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба.

«Мы поняли, что это французы по шевронам. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами. Так же FPV поражали их, два пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили», — заявил Хаба в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что ликвидация наемников заняла примерно один час. К тому же его подразделению на оккупированном правом берегу Херсонской области доводилось сталкиваться не только с французскими, но и с грузинскими наемниками.

Ранее украинская бригада лишилась почти всех штурмовиков из-за одного видео. Военные попытались снять на камеру захват Новоконстантиновки. Однако такая попытка не удалась, за что и пришлось поплатиться. Российские бойцы уничтожили до 70% штурмовиков, а также две единицы бронетехники и один бронетранспортер.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше