Shot: Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Более 10 взрывов прогремело над городом Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по украинским БПЛА, сообщил в воскресенье, 17 августа, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что слышали минимум 10 взрывов на окраине Кстова примерно в 05:00. По их словам, беспилотники летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Люди утверждают, что видели следы от сбитых дронов в небе на окраине города, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Около 10 взрывов прозвучали над Лисками и Острогожском Воронежской области. Силы противовоздушной обороны продолжают сбивать украинские беспилотники, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Объявлена воздушная тревога.
Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники, передал Telegram-канал Shot.
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслов Гладков.