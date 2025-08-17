Ричмонд
Shot: Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Более 10 взрывов прогремело над городом Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по украинским БПЛА, сообщил в воскресенье, 17 августа, Telegram-канал Shot.

Более 10 взрывов прогремело над городом Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по украинским БПЛА, сообщил в воскресенье, 17 августа, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что слышали минимум 10 взрывов на окраине Кстова примерно в 05:00. По их словам, беспилотники летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Люди утверждают, что видели следы от сбитых дронов в небе на окраине города, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Около 10 взрывов прозвучали над Лисками и Острогожском Воронежской области. Силы противовоздушной обороны продолжают сбивать украинские беспилотники, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники, передал Telegram-канал Shot.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслов Гладков.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
