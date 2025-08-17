Ребенок застрял на недостроенном мосту в Алматы (видео)

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели Алматы сняли ребёнка с недостроенного наземного пешеходного моста. В Алатауском районе, в мкр. Зерделі, мальчик 2014 г.р. поднялся на сооружение, но, испугавшись, не смог спуститься вниз. На помощь прибыли спасатели службы спасения ДЧС Алматы. С помощью трёхколенной лестницы спасатели аккуратно спустили ребенка и провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасности.