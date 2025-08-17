Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок застрял на недостроенном мосту в Алматы (видео)

В Алматы ребенок залез на недостроенный наземный пешеходный мост, но не смог спуститься самостоятельно. Его спустили спасатели, передает NUR.KZ.

Источник: МЧС РК

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели Алматы сняли ребёнка с недостроенного наземного пешеходного моста. В Алатауском районе, в мкр. Зерделі, мальчик 2014 г.р. поднялся на сооружение, но, испугавшись, не смог спуститься вниз. На помощь прибыли спасатели службы спасения ДЧС Алматы. С помощью трёхколенной лестницы спасатели аккуратно спустили ребенка и провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасности.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра, особенно рядом с недостроенными объектами и потенциально опасными местами.

Напомним о подобном случае в мае — в Астане сотрудники МЧС спасли мужчину, забравшегося на арочный свод моста на проспекте Кабанбай батыра.