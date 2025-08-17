Ричмонд
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА Новости

В воскресенье Росавиация объявила о введении в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил представитель Росавиации.