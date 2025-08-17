Ричмонд
В Новоселовском районе выясняются обстоятельства гибели мотоциклиста

В посёлке Куртак Новоселовского района Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина, приехавший из Красноярска, взял у своего знакомого мотоцикл эндуро и отправился на нём кататься. По имеющимся данным, мужчина потерял контроль над транспортным средством и врезался в дерево.

В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Выяснилось, что погибший не обладал необходимой категорией водительских прав для вождения мотоциклом, хотя на момент аварии был в шлеме.

Сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы работают на месте происшествия, пытаясь восстановить точную картину произошедшего. Официальные выводы будут сделаны после окончания расследования.

Как ранее писал «МК в Красноярске», женщина погибла при лобовом столкновении машин под Красноярском.