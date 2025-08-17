Ричмонд
Минобороны: За ночь уничтожены 46 украинских БПЛА на регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа сбили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа сбили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Из них 16 БПЛА уничтожили над Белгородским регионом, 14 — на Нижегородской областью, девять сбили над Воронежской областью, еще три — над Брянской и по одному над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники, передал Telegram-канал Shot.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по машине была ранена женщина, сообщил 16 августа губернатор региона Вячеслов Гладков.

