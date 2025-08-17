ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА.
В 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующей в Харьковской области, начали формировать женские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили журналистам источники в российских силовых структурах.
«В 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу», — рассказал источник ТАСС. По словам собеседника агентства, командование ВСУ пошло на такой шаг из-за нехватки личного состава.
С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Власти страны принимают меры для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы. Сейчас с помощью заявлений о потерях ВСУ готовят общественное мнение к возможному снижению мобилизационного возраста и расширению призыва на женщин.
Ранее на Украине был зафиксирован новый рекорд по количеству участников протестов против мобилизации. В Виннице состоялась самая крупная с начала специальной военной операции акция протеста против принудительного призыва в армию. Сотни местных жителей попытались проникнуть на городской стадион, где осуществлялся сбор новобранцев для Вооруженных сил Украины.
Незадолго до этого Киев разрешил гражданам старше 60 лет заключать контракт на военную службу. Закон подписал президент страны Владимир Зеленский.