За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских дронов над регионами России

Наибольшее количество дронов — 16 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА — над Нижегородской областью. Девять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, три — над Брянской областью. По одному беспилотнику перехватили над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Ранее в Воронежской области произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, пострадал мужчина — его доставили в районную больницу. Также была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции.
