Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области

В поселке Жанакорган Кызылординской области горит двухэтажный торговый дом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе МЧС рассказали, что по прибытии подразделений к месту происшествия пожар уже имел развившуюся форму — здание горело открытым огнем и у него обрушилась кровля.

«В данный момент обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов. Информация о пострадавших на “112” не поступала», — сообщили в министерстве.

Силами МЧС огонь удалось локализовать. Тушение осложняется особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

Тушение продолжается.

Ранее стало известно о прекращении расследования по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата.