За ночь над Россией сбили 46 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над Россией 46 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 16 БПЛА перехватили в Белгородской области, 14 — в Нижегородской, 9 — в Воронежской, 3 — в Брянской, по 1 — в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях.
Атаки отражались в период с 22:55 до 06:00 мск, уточнило министерство.
В Воронежской области из-за беспилотников ВСУ повредилась ЛЭП на железнодорожной станции, а также пострадал монтер пути станции. Было задержано несколько поездов. Кроме того, зафиксировали пожары в магазине, на вещевом рынке и возгорание газовой трубы.
