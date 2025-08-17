Ричмонд
В Красноярске полицейские отговорили женщину переводить деньги мошенникам

Красноярские полицейские отговорили пожилую женщину переводить деньги мошенникам.

Источник: ГУ МВД

В Октябрьском районе Красноярска полицейские отговорили 84-летнюю женщину переводить крупную сумму мошенникам. Как рассказали в краевом МВД, горожанка уже приехала в отделение банка, чтобы положить свои сбережения на «безопасный счет».

Сама потерпевшая утверждала, что накануне она уже «спасла» более 400 тысяч рублей и должна вложить еще 185. Сотрудники привезли женщину в отдел полиции, а после связались с ее сыном. В итоге горожанке объяснили, что она стала жертвой телефонных аферистов.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пресс-служба ведомства напоминает: никогда не переводите деньги на «безопасные счета» по указанию телефонных собеседников. Вместо этого обратитесь в свой банк.