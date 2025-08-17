В Сети появились впечатляющие кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»

Ранее туристы сняли на видео, как смерч вышел на берег и разнёс пляж под Туапсе. Посёлок Агой в Краснодарском крае оказался в эпицентре внезапного природного явления. Вихрь пронёсся над местным пляжем, оставив после себя заметные повреждения и вызвав тревогу среди отдыхающих. Особенно остро переживали стихию дети, которые в панике искали укрытие от бушующей стихии.