В Сети появились впечатляющие кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»

За 24 часа ураган «Эрин» усилился с первой до пятой категории, достигнув скорости ветра 230 км/ч. По прогнозам, стихия может обрушиться на Виргинские острова и Пуэрто-Рико, а затем двинуться к восточному побережью США. Об этом сообщает телеканал WRTV.

Источник: Life.ru

Кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин». Видео © X / Nahel Belgherze.

Пользователи соцсети Х делятся впечатляющими кадрами из эпицентра мощного урагана «Эрин». Внешние дождевые полосы циклона уже вызвали проливные дожди и шквалистый ветер на северных Подветренных островах.

Ранее туристы сняли на видео, как смерч вышел на берег и разнёс пляж под Туапсе. Посёлок Агой в Краснодарском крае оказался в эпицентре внезапного природного явления. Вихрь пронёсся над местным пляжем, оставив после себя заметные повреждения и вызвав тревогу среди отдыхающих. Особенно остро переживали стихию дети, которые в панике искали укрытие от бушующей стихии.