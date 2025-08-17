Гусев: Движение поездов восстановлено в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале заявил, что поезда в Воронежской области снова ходят по маршруту.
Ранее он пояснил, что несколько составов были задержаны из-за повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции — авария случилась после падения обломков беспилотника.
Гусев также сообщил, что пожар на вещевом рынке и в магазине в одном из районов был потушен.
Ранее в Волгоградской области ближе к полудню 4 августа 2025 года было возобновлено движение поездов. Его останавливали после ночной атаки украинских дронов на регион из-за падения обломков БПЛА на станцию Арчеда во Фролово. Сейчас уборка опасных предметов завершена, саперы закончили обследование путей и станции, это позволило пустить задержанные составы.