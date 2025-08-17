Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Движение поездов восстановлено в Воронежской области

Гусев сообщил, что пожар на вещевом рынке и в магазине в одном из районов был потушен.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале заявил, что поезда в Воронежской области снова ходят по маршруту.

Ранее он пояснил, что несколько составов были задержаны из-за повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции — авария случилась после падения обломков беспилотника.

Гусев также сообщил, что пожар на вещевом рынке и в магазине в одном из районов был потушен.

Ранее в Волгоградской области ближе к полудню 4 августа 2025 года было возобновлено движение поездов. Его останавливали после ночной атаки украинских дронов на регион из-за падения обломков БПЛА на станцию Арчеда во Фролово. Сейчас уборка опасных предметов завершена, саперы закончили обследование путей и станции, это позволило пустить задержанные составы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше