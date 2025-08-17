Ричмонд
В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили восемь противотанковых мин

Движение поездов останавливать не пришлось.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС обезвредили восемь противотанковых мин и один саперный заряд времен Великой Отечественной войны рядом с железной дорогой в Крыму. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике.

Взрывоопасные предметы ликвидировали недалеко от села Петрово в Ленинском районе.

«Мины и снаряд были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Движение поездов не приостанавливалось», — отметили в управлении министерства.

Ранее сообщалось, что в Курской области саперы обезвредили установленные украинскими военными испанские мины, которые запрещены Женевской и Оттавской конвенциями.