В Крыму рядом с железной дорогой обезвредили восемь противотанковых мин

Сотрудники МЧС обезвредили восемь противотанковых мин и один саперный заряд времен Великой Отечественной войны рядом с железной дорогой в Крыму. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике.
Взрывоопасные предметы ликвидировали недалеко от села Петрово в Ленинском районе.
«Мины и снаряд были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Движение поездов не приостанавливалось», — отметили в управлении министерства.
Ранее сообщалось, что в Курской области саперы обезвредили установленные украинскими военными испанские мины, которые запрещены Женевской и Оттавской конвенциями.