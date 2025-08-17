Изготовившие оружие для теракта в «Крокусе» мастера получили 500 тыс. рублей

«В своих показаниях Медов описал процесс обучения переделке охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления оружия. После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в пригодности автоматов для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома. За реализованное оружие на карту его матери, о чем та не знала, поступило около 500 тыс. рублей, которые он обналичил и через некоторое время передал Алиеву», — сказано в показаниях оружейника.