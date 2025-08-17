Ричмонд
Изготовившие оружие для теракта в «Крокусе» мастера получили 500 тыс. рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, которые нелегально изготовили автоматы для исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, получили за свою работу 500 тыс. рублей. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В своих показаниях Медов описал процесс обучения переделке охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления оружия. После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в пригодности автоматов для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома. За реализованное оружие на карту его матери, о чем та не знала, поступило около 500 тыс. рублей, которые он обналичил и через некоторое время передал Алиеву», — сказано в показаниях оружейника.

В материалах дела указывается, что Медов через интернет-сервис «Авито» приобрел два охолощенных автомата Калашникова, после чего купил еще один охолощенный автомат через мобильное приложение «Беркут». Четвертый охолощенный автомат он купил в охотничьем магазине в Малгобеке. В январе 2024 года к нему обратился Алиев с просьбой помочь переделать это оружие в боевое. По его словам, автоматы затем планировалось использовать в криминальных конфликтах на рынке «Садовод» в Москве.

Медов согласился, и вместе с Алиевым они переделали охолощенные автоматы в боевые. Их сообщники через тайники переправили это оружие в Дагестан, а позднее соучастники исполнителей теракта доставили его в Москву. «22 марта 2024 [года] из новостных выпусков Медову стало известно о произошедшем террористическом акте в концертном зале “Крокус сити холл”. В одном из сюжетов показывали оружие, из которого террористы расстреливали посетителей, в котором Медов узнал свой автомат, который реализовал через тайник», — сказано в материалах допроса Медова.

После теракта Алиев покинул территорию России, он объявлен в розыск. Медов же находится среди подсудимых по делу о нападении на «Крокус». По его эпизоду также проходит еще один уроженец Ингушетии — Джабраил Аушев.