В подполье выяснили, как наркотики попадают к бойцам ВСУ

ВСУ на херсонском направлении стали увлекаться наркотиками, утверждает подполье.
Латиноамериканские наемники организовали канал поставки и реализации наркотических средств непосредственно на передовую. Об этом заявили представители подполья.
«Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что партии фасуются в окопные свечи.
В целом, система доставки выглядит так: наркотики по морю попадают на Украину через порт в Николаеве. И уже там выходцы из Латинской Америки перераспределяют наркотический трафик, утверждает подполье.
При этом Херсонская область, как основной регион сбыта, выбран неслучайно. Ведь линия фронта там почти не меняется, а ВС РФ и украинских военных разделяет река. Поэтому там образовалась отличная база платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами, отметили в подполье.