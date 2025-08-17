В подполье выяснили, как наркотики попадают к бойцам ВСУ

При этом Херсонская область, как основной регион сбыта, выбран неслучайно. Ведь линия фронта там почти не меняется, а ВС РФ и украинских военных разделяет река. Поэтому там образовалась отличная база платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами, отметили в подполье.