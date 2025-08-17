Ричмонд
Полицейские спасли семью во время ночного пожара в Енисейске

Самой сложной оказалась эвакуация семьи из ближайшего к огню дома.

Источник: ГУ МВД

В выходные стражи порядка буквально вытащили из огня двоих пожилых людей и маленькую девочку. Инцидент произошел ночью на улице Бограда, где загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Участковый Артем Шуляр и патрульные Иван Мирошниченко с Евгением Мелиховым первыми заметили зарево и бросились на помощь. Пока пожарные добирались до места, полицейские обошли соседние дома — люди спали и не подозревали об опасности.

Самой сложной оказалась эвакуация семьи из ближайшего к огню дома: пенсионеров и пятилетнюю девочку пришлось будить среди ночи. К счастью, все успели выбраться вовремя. Огонь повредил один из домов, но благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось избежать жертв. Сейчас устанавливается причина возгорания.