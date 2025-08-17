Ричмонд
В Уяре пожар уничтожил деревянный дом на улице Кравченко

Ранним утром в городе Уяре вспыхнул пожар в деревянном жилом доме на улице Кравченко.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно оценили обстановку и принялись за тушение.

Причины возгорания вскоре были установлены: из-за короткого замыкания электропроводки загорелся старый частный дом.

Площадь пожара составила 78 квадратных метров. Огонь повредил крышу и внутренние перегородки, полностью уничтожив внутреннее имущество хозяев.

К счастью, люди не пострадали. Своевременное прибытие пожарных и скорая оценка ситуации помогли избежать трагических последствий.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шестеро сотрудников МЧС России. Работа велась быстро и эффективно, благодаря чему распространение огня удалось остановить в короткие сроки.

Пожарные напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и правильного монтажа электрической проводки, особенно в старых постройках.

