В Уяре пожар уничтожил деревянный дом на улице Кравченко

Ранним утром в городе Уяре вспыхнул пожар в деревянном жилом доме на улице Кравченко.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно оценили обстановку и принялись за тушение.
Причины возгорания вскоре были установлены: из-за короткого замыкания электропроводки загорелся старый частный дом.
Площадь пожара составила 78 квадратных метров. Огонь повредил крышу и внутренние перегородки, полностью уничтожив внутреннее имущество хозяев.
К счастью, люди не пострадали. Своевременное прибытие пожарных и скорая оценка ситуации помогли избежать трагических последствий.
В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шестеро сотрудников МЧС России. Работа велась быстро и эффективно, благодаря чему распространение огня удалось остановить в короткие сроки.
Пожарные напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и правильного монтажа электрической проводки, особенно в старых постройках.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске беременная женщина спасла детей из пожара и попала в реанимацию.