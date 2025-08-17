Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабный пожар в торговом доме в Кызылординской области удалось потушить

Пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в двухэтажном торговом доме в поселке Жанакорган в Кызылординской области. Жертв и пострадавших не было, сообщили в МЧС.

По прибытию на место пожара огнеборцы обнаружили, что у здания уже обрушилась кровля. Пожар имел развивающуюся форму. Тушение осложняли особенности конструкции здания, большое количество дыма и огня.

Пожарные бесперебойно подавали воду через несколько водяных стволов. Пожар был ликвидирован на площади 288 квадратных метров. В тушении участвовало 20 человек и шесть единиц техники ДЧС региона.

Напомним, что 14 августа при пожаре в здании районного акимата в Шымкенте огнем было охвачено 1200 квадратных метров.