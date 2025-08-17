Масштабный пожар в торговом доме в Кызылординской области удалось потушить

По прибытию на место пожара огнеборцы обнаружили, что у здания уже обрушилась кровля. Пожар имел развивающуюся форму. Тушение осложняли особенности конструкции здания, большое количество дыма и огня.
Пожарные бесперебойно подавали воду через несколько водяных стволов. Пожар был ликвидирован на площади 288 квадратных метров. В тушении участвовало 20 человек и шесть единиц техники ДЧС региона.
Напомним, что 14 августа при пожаре в здании районного акимата в Шымкенте огнем было охвачено 1200 квадратных метров.