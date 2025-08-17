Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко объявил режим повышенной готовности в Таврическом районе

Причиной стали сильные ливни.

Источник: Om1 Омск

Вчера, 16 августа 2025 года, в правительстве Омской области прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС.

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, на заседании было принято решение ввести режим повышенной готовности в Таврическом районе. Там из-за обильных дождей 28 домов оказались подтопленными.

Последствия стихии будут ликвидировать в круглосуточном режиме. В Таврическом районе работают сотрудники министерства региональной безопасности и ГУ МЧС по Омской области.

«О ситуации каждый час докладывает мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и глава района Игорь Анатольевич Баннов», — добавил Хоценко.