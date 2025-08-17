Виталий Хоценко объявил режим повышенной готовности в Таврическом районе

Вчера, 16 августа 2025 года, в правительстве Омской области прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС.
Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, на заседании было принято решение ввести режим повышенной готовности в Таврическом районе. Там из-за обильных дождей 28 домов оказались подтопленными.
Последствия стихии будут ликвидировать в круглосуточном режиме. В Таврическом районе работают сотрудники министерства региональной безопасности и ГУ МЧС по Омской области.
«О ситуации каждый час докладывает мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и глава района Игорь Анатольевич Баннов», — добавил Хоценко.