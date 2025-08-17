Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФПК заявила о задержке поездов из-за падения частей БПЛА на станции Лиски

В пути в Москву, Санкт-Петербург, на черноморские курорты и другие города России на железнодорожной магистрали Воронеж — Ростов-на-Дону задерживаются 14 поездов, они отстают от графика на срок до 2,5 часов, уточнила ФПК.

Источник: Агентство «Москва»

На станции Лиски в Воронежской области упали осколки беспилотника, это привело к задержке более чем десятка поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) в телеграм-канале.

Лиски — город к югу от Воронежа, одноименная станция находится по пути из Москвы в Ростов-на-Дону.

Задержаны поезда:

  • № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
  • № 542 Москва — Адлер;
  • № 562 Москва — Имеретинский Курорт;
  • № 472 Москва — Адлер;
  • № 155 Анапа — Москва;
  • № 233 Новороссийск — Москва;
  • № 511 Воркута — Новороссийск;
  • № 479 Сухум — Санкт-Петербург;
  • № 113 Краснодар — Москва;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 215 Барнаул — Адлер;
  • № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 241 Киров — Анапа.

«Время задержки составляет до 2,5 часов», — уточнила ФПК.

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) указала, что из-за падения обломков БПЛА на станции в Лисках в 2:50 пропало контактное напряжение. В 4:47 поезда вновь стали пропускать.

Этой ночью опасность атаки БПЛА действовала в самом Воронеже, Лискинском и Острогожском районах области. По данным Минобороны, в регионе было сбито девять беспилотников.

Воронежский губернатор Александр Гусев без указания названия района сообщал, что в одном из муниципалитетов после атаки был ранен монтер пути железнодорожной станции, он в больнице. На станции также была повреждена ЛЭП. В том же районе загорелись магазин и вещевой рынок, к утру пожар ликвидировали.

Были зафиксированы повреждения и в самом Воронеже: в жилом доме было нарушено остекление одной квартиры и пострадал технический этаж, также повреждены 10 автомобилей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше