ФПК заявила о задержке поездов из-за падения частей БПЛА на станции Лиски

На станции Лиски в Воронежской области упали осколки беспилотника, это привело к задержке более чем десятка поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) в телеграм-канале.
Лиски — город к югу от Воронежа, одноименная станция находится по пути из Москвы в Ростов-на-Дону.
Задержаны поезда:
- № 20 Москва — Ростов-на-Дону;
- № 542 Москва — Адлер;
- № 562 Москва — Имеретинский Курорт;
- № 472 Москва — Адлер;
- № 155 Анапа — Москва;
- № 233 Новороссийск — Москва;
- № 511 Воркута — Новороссийск;
- № 479 Сухум — Санкт-Петербург;
- № 113 Краснодар — Москва;
- № 11 Анапа — Москва;
- № 215 Барнаул — Адлер;
- № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
- № 143 Кисловодск — Москва;
- № 241 Киров — Анапа.
«Время задержки составляет до 2,5 часов», — уточнила ФПК.
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) указала, что из-за падения обломков БПЛА на станции в Лисках в 2:50 пропало контактное напряжение. В 4:47 поезда вновь стали пропускать.
Этой ночью опасность атаки БПЛА действовала в самом Воронеже, Лискинском и Острогожском районах области. По данным Минобороны, в регионе было сбито девять беспилотников.
Воронежский губернатор Александр Гусев без указания названия района сообщал, что в одном из муниципалитетов после атаки был ранен монтер пути железнодорожной станции, он в больнице. На станции также была повреждена ЛЭП. В том же районе загорелись магазин и вещевой рынок, к утру пожар ликвидировали.
Были зафиксированы повреждения и в самом Воронеже: в жилом доме было нарушено остекление одной квартиры и пострадал технический этаж, также повреждены 10 автомобилей.