Прилепин заявил, что Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО

«В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — заявил Прилепин. Его слова передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа, что Киев не войдут в состав альянса.