Прилепин заявил, что Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО

Внеблоковый статус Украины не гарантирует безопасности России. Об этом заявил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

Захар Прилепин отметил, что многое на саммите не было сказано в открытую.

«В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — заявил Прилепин. Его слова передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа, что Киев не войдут в состав альянса.

Эксперт также предположил, что во время саммита в Анкоридже президент России Владимир Путин обсуждал с американским лидером альтернативные пути обеспечения безопасности для России и Украины. По мнению Прилепина, заявление о невозможности вступления Украины в НАТО было сделано скорее для общественности, а не как отражение реальных договоренностей между сторонами.

Переговоры России и США состоялись 15 августа на Аляске. Главный их итог — был запущен процесс урегулирования на уровне лидеров стран. После беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп созвонился с Украиной и другими европейскими странами, чтобы обсудить итоги переговоров.

