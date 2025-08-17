Охотоморский циклон движется к Камчатке

Напомним, 30 июля землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8) было зарегистрировано на Камчатке. Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. Сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков.
