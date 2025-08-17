Ричмонд
В украинском Чернигове раздался оглушительный взрыв

В Чернигове на Украине раздался мощный взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

«В Чернигове прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru писал, что ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае. Атака не привела к существенным разрушениям или человеческим жертвам.