В украинском Чернигове раздался оглушительный взрыв

А ранее Life.ru писал, что ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае. Атака не привела к существенным разрушениям или человеческим жертвам.
В Чернигове на Украине раздался мощный взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Чернигове прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
