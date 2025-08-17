В Новосибирске произошёл крупный пожар на улице Титова

В ночь с 15 на 16 августа на улице Титова произошёл серьёзный пожар. Сигнал о возгорании в частном доме поступил в 23:28.
К моменту прибытия первых расчётов горел один дом, и огонь уже перекидывался на надворные постройки и соседний жилой сектор. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение часа.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по НСО, огнём были повреждены два жилых дома и хозпостройки. Площадь возгорания достигла 152 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 22 человека и 6 единиц техники.