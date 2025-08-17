Ричмонд
В Новосибирске произошёл крупный пожар на улице Титова

Огонь повредил два частных дома и надворные постройки.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В ночь с 15 на 16 августа на улице Титова произошёл серьёзный пожар. Сигнал о возгорании в частном доме поступил в 23:28.

К моменту прибытия первых расчётов горел один дом, и огонь уже перекидывался на надворные постройки и соседний жилой сектор. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по НСО, огнём были повреждены два жилых дома и хозпостройки. Площадь возгорания достигла 152 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 22 человека и 6 единиц техники.