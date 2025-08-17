Ричмонд
В Челябинске легковушку «намотало» на фонарный столб: пострадали два парня

В Челябинске легковушку «намотало» на фонарный столб — пострадали два парня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 16 августа.

Около дома 18-Б на Свердловском тракте 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате телесные повреждения получил и водитель, и его пассажир 2006 года рождения.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.