В Челябинске легковушку «намотало» на фонарный столб — пострадали два парня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 16 августа.
Около дома 18-Б на Свердловском тракте 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате телесные повреждения получил и водитель, и его пассажир 2006 года рождения.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.