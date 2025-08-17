В Енисейске полицейские спасли пожилых супругов и пятилетнюю девочку из огня

Патрулируя улицы города, сотрудник полиции, участковый уполномоченный Артем Шуляр, совместно с коллегами Иваном Мирошниченко и Евгением Мелиховым, заметили дым и вспышки огня на одной из центральных улиц Енисейска — улице Бограда.
Подъехав к месту происшествия, полицейские обнаружили, что во дворе частного дома ярко горят хозяйственные постройки. Сразу поняв серьезность ситуации, сотрудники полиции поспешили оповестить соседей и помочь эвакуировать жильцов ближайших домов.
В сложившейся обстановке полиция действовала решительно и быстро. Будучи уже глубокой ночью, жильцы окрестных домов крепко спали и ничего не подозревали о начавшейся беде. Стражи порядка сумели оперативно вывести из ближайшего к пожару дома престарелых супругов и маленькую девочку возрастом 5 лет.
Закончив эвакуацию, полицейские направили пожарным бригадам путь к месту происшествия, благодаря чему спецтранспорт смог быстрее прибыть и приступить к тушению.
К сожалению, огонь повредил соседний жилой дом, но благодаря мгновенной реакции и решительным действиям сотрудников полиции удалось избежать большего ущерба и спасти человеческие жизни.
