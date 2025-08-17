ВСУ атаковали Нижегородскую область после столичного праздника: где еще были замечены дроны этой ночью

В своем telegram-канале нижегородский губернатор писал, что 16 августа в самом Нижнем Новгороде проходил День города. Примерно в то же время, когда средства ПВО РФ начали работать, в городе проходили последние праздничные мероприятия. По итогу в области за семь часов были сбиты 14 беспилотников, уточнили в Минобороны.