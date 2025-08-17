Ричмонд
ФПК: Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задерживаются 14 поездов

Четырнадцать поездов «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) задерживаются из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на станции «Лиски» в Воронежской области. Об этом в воскресенье, 17 августа, ФПК сообщила в своем Telegram-канале.

— В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО «ФПК»: № 20 Москва — Ростов, № 542 Москва — Адлер, № 562 Москва — Им. Курорт, № 472 Москва — Адлер, № 155 Анапа — Москва, № 233 Новороссийск — Москва, № 511 Воркута — Новороссийск, № 479 Сухум — С. Петербург, № 113 Краснодар — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 215 Барнаул — Адлер, № 135 Махачкала — С. Петербург, № 143 Кисловодск — Москва, № 241 Киров — Анапа, — говорится в публикации.

Уточняется, что задержка может составлять до 2,5 часа. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и поддержку пассажирам.

По информации Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 августа сбили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины на российским регионами. Из них девять сбили над Воронежской областью.

Также серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По данным Telegram-канала Shot, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники.

