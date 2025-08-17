Стая бродячих собак напала на велосипедиста во Владивостоке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры со ссылкой на телеграм-канал «AUTO.VL».
Произошедшее засняли мимо проезжающие очевидцы, поэтому о случившемся быстро узнали в социальных сетях и сотрудники прокуратуры. Последние начали проверку и подали заявку по отлову четвероногих в соответствующие службы.
Также приморцы уже попросили администрацию Владивостока решить проблему с безнадзорными животными. Однако теперь надзорное ведомство оценит, насколько качественно мэрия реализует полномочия по поимке, содержанию и регулированию численности уличных псов.