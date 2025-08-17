Ричмонд
Стая бродячих собак напала на велосипедиста во Владивостоке

Жители Владивостока пожаловались на стаю бродячих собак, которая 15 августа напала на велосипедиста в районе Щитовой бухты.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры со ссылкой на телеграм-канал «AUTO.VL».

Произошедшее засняли мимо проезжающие очевидцы, поэтому о случившемся быстро узнали в социальных сетях и сотрудники прокуратуры. Последние начали проверку и подали заявку по отлову четвероногих в соответствующие службы.

Также приморцы уже попросили администрацию Владивостока решить проблему с безнадзорными животными. Однако теперь надзорное ведомство оценит, насколько качественно мэрия реализует полномочия по поимке, содержанию и регулированию численности уличных псов.