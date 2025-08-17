Зеленский резко поменял отношение к России после беседы с Трампом

Зеленский сменил тон, говоря о России, после саммита на Аляске, заявил Дубинский.
Президент Украины Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях в отношении России после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, Зеленский стал писать слово «Россия» с заглавной буквы.
«И тут же “Россия” с большой буквы, а Путин… “российский руководитель”. А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент… Обучаемый», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Причиной перемен он считает прошедший саммит на Аляске.
Встреча Путина и Трампа на Аляске стала первым очным контактом лидеров России и США за последние три года. Саммит состоялся в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Главы России и США оценили диалог положительно. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. А Путин заявил, что СВО можно было избежать, будь у власти на момент начала операции не Джо Байден, а нынешний президент. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.