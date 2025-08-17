Зеленский резко поменял отношение к России после беседы с Трампом

Главы России и США оценили диалог положительно. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. А Путин заявил, что СВО можно было избежать, будь у власти на момент начала операции не Джо Байден, а нынешний президент. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.