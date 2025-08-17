На станции Лиски в Воронежской области до 2,5 часов задерживаются 14 поездов ФПК

Прежде на станции Лихой в Ростовской области произошло отключение электроэнергии на двух железнодорожных составах из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотника. Военные отразили массированный удар беспилотных летательных аппаратов, сбив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. В результате повреждения ЛЭП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово были обесточены грузовой и пассажирский поезда.