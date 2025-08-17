Ричмонд
На станции Лиски в Воронежской области до 2,5 часов задерживаются 14 поездов ФПК

Задержки произошли из-за падения обломков беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов ФПК из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата, и о ситуации сообщила сама компания в своём Telegram канале.

В перечне поездов указаны номера и маршруты, среди них:

— № 20 Москва — Ростов.

— № 542 Москва — Адлер.

— № 562 Москва — Имеретинский Курорт.

— № 472 Москва — Адлер.

— № 155 Анапа — Москва.

— № 233 Новороссийск — Москва.

— № 511 Воркута — Новороссийск.

— № 479 Сухум — Санкт Петербург.

— № 113 Краснодар — Москва.

— № 11 Анапа — Москва.

— № 215 Барнаул — Адлер.

— № 135 Махачкала — Санкт Петербург.

— № 143 Кисловодск — Москва.

— № 241 Киров — Анапа.

В компании пояснили, что время простоя достигает 2,5 часов, при этом специалисты работают над тем, чтобы уменьшить задержки, а пассажирам оказывают необходимую помощь.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что часть поездов была отложена из-за повреждения контактной сети на железнодорожной станции, к которому привело падение обломков беспилотника.

Прежде на станции Лихой в Ростовской области произошло отключение электроэнергии на двух железнодорожных составах из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотника. Военные отразили массированный удар беспилотных летательных аппаратов, сбив дроны в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. В результате повреждения ЛЭП на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово были обесточены грузовой и пассажирский поезда.