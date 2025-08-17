Ричмонд
Отключение электроэнергии произошло из-за грозового фронта в Иркутской области

В Иркутской области были зафиксированы технологические нарушения на объектах ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие сутки, 16 августа, в Иркутской области были зафиксированы технологические нарушения на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), что привело к аварийным отключениям электроэнергии и водоснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.

В Иркутском районе произошло аварийное отключение электроснабжения из-за повреждения кабельной линии (КЛ) до опоры воздушной линии электропередач (ВЛ-35 кВ). Авария была оперативно устранена, рассказывают власти области.

В Иркутске, Октябрьском округе, также произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной стало повреждение КЛ 10 кВ. Подача электроэнергии была восстановлена.

В Заларинском районе электроснабжение было восстановлено. В Усолье-Сибирском авария также была устранена. Кроме того, ряд отключений был связан с прохождением грозового фронта по территории области.

В Усольском районе причиной отключения стало разрушение изолятора фазы Б на опоре 87, в результате чего провод лежит на крюке. Возможны другие повреждения.

В Куйтунском районе при обследовании линии электропередач было обнаружено повреждение: молния ударила в ошиновку трансформатора. Включение возможно только после проведения испытаний трансформатора.

Ситуация в Усть-Куте остается на контроле. Также состоится повторное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Усть-Кута.