Отключение электроэнергии произошло из-за грозового фронта в Иркутской области

За прошедшие сутки, 16 августа, в Иркутской области были зафиксированы технологические нарушения на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), что привело к аварийным отключениям электроэнергии и водоснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.