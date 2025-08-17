В Черемхово ранее судимая женщина забила знакомую ногами до смерти

В Черемхово осудили ранее судимую женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения избила ногами знакомую. Конфликт произошёл из-за бытовой ссоры — потерпевшая опрокинула ведро с помоями. От полученных травм женщина скончалась, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Черемховского городского суда Иркутской области.
Было установлено, что подсудимая умышленно наносила множественные удары ногами по груди и туловищу потерпевшей. По словам суда, смерть наступила по неосторожности, хотя обвиняемая «при необходимой внимательности и осмотрительности» могла и должна была её предвидеть. Женщина свою вину не признала.
При назначении наказания учли наличие у женщины троих малолетних детей, состояние здоровья и сотрудничество со следствием. Преступление было совершено в период испытательного срока по предыдущему приговору. По совокупности приговоров подсудимой назначили шесть лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Апелляция женщины в Иркутский областной суд не была удовлетворена — приговор оставлен без изменений.
