В Черемхово ранее судимая женщина забила знакомую ногами до смерти

Было установлено, что подсудимая умышленно наносила множественные удары ногами по груди и туловищу потерпевшей. По словам суда, смерть наступила по неосторожности, хотя обвиняемая «при необходимой внимательности и осмотрительности» могла и должна была её предвидеть. Женщина свою вину не признала.