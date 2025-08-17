В Петербурге у менеджера украли портфель с 11 миллионами рублей

«Шестнадцатого августа в 18.50 в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что из офиса, расположенного на 4-м этаже в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 миллионами рублей у 29-летнего менеджера и скрылся на автомобиле “Мерседес Бенц”, — говорится в сообщении.