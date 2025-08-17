В Башкирии погиб 14-летний подросток за рулем питбайка

В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. По информации ГАИ республики, в момент случившегося он находился за рулем питбайка.
В ведомстве сообщили, что авария произошла на первом км дороги Белебей-Ермекеево-Приютово, когда водитель «Лады Калина» столкнулся с двухколесным транспортом с несовершеннолетним во время поворота.
В результате случившегося подросток скончался до приезда скорой помощи. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Белебеевского межрайонного прокурора Михаил Григорьев. В ведомстве начали проверку.